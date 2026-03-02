Cortes de luz de CNFL este martes afectarán San Pedro, Pavas y Alajuelita

Revise horarios y zonas con cortes de luz este martes en San Pedro, Pavas y Alajuelita.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) aplicará cortes de luz programados el martes 3 de marzo de 2026 en sectores de San Pedro, Pavas, Tejarcillos y Finca San Juan, en San José, por trabajos de infraestructura eléctrica.

Las suspensiones obedecen a proyectos empresariales, instalación de equipo y relocalización de infraestructura. Usted debe tomar previsiones si reside o labora en las zonas detalladas.

San Pedro de Montes de Oca

El servicio se suspenderá de 7:30 a. m. a 5 p. m.

La interrupción responde al traslado de transición subterránea como parte de proyectos empresariales.

El corte comprenderá el tramo del Banco Lafise 300 metros oeste sobre la carretera Interamericana Sur hasta la rotonda La Hispanidad.

Entre los sitios de referencia se encuentran Casa Manga, Office Depot, Banco Lafise, Autos Premium del Este, Smile Pro, Moto Servicio Alfaro, Conape, Autopits, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Municipalidad de Montes de Oca y viviendas aledañas.

Pavas, sector Centro de Alta Tecnología

La suspensión se aplicará de 8 a. m. a 4 p. m.

Los trabajos corresponden a la instalación de transformador convencional.

El área afectada se ubica al centro de la Alta Tecnología, a 200 metros al este y 75 metros al sur. Incluye casas de habitación, Apartamentos Zuro y el Colegio Bilingüe La Sabana.

Tejarcillos de Alajuelita, urbanización Omar

El servicio se interrumpirá de 8 a. m. a 4 p. m.

La CNFL realizará el acondicionamiento de líneas eléctricas.

El corte abarcará sectores de la urbanización Omar, Soda La Verbena 71 y parte de Alameda 6.

Pavas, Finca San Juan

La suspensión será de 8 a. m. a 4 p. m.

Los trabajos corresponden a la construcción de obras eléctricas y la relocalización de postería en la calle 162. La medida impactará viviendas cercanas.

Para conocer el detalle oficial de los cortes de luz y verificar otras zonas afectadas, usted puede consultar el siguiente enlace:

https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones