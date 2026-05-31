El País

Cortes de luz del ICE afectarán comunidades de Guanacaste, Cartago, Puntarenas y Pérez Zeledón este martes 2 de junio

Las suspensiones programadas del servicio eléctrico se extenderán entre cinco y ocho horas según la comunidad afectada

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Por Damián Arroyo C.
Trabajadores colocan cables del alumbrado público en tramo La Lima-Taras
Bebedero, Sandillal Colonia, Liberia, Platanillo, Purisil, Tapantí y La Guinea tendrán cortes de luz por mantenimiento. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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