Cortes de luz del ICE afectarán comunidades de Guanacaste, Cartago, Puntarenas y Pérez Zeledón este martes 2 de junio

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este martes 2 de junio de 2026 en sectores de Guanacaste, Cartago, Puntarenas y San José debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.
Las interrupciones afectarán comunidades de los cantones de Cañas, Liberia, Paraíso, Coto Brus y Pérez Zeledón durante varias horas de la mañana y la tarde.
Las labores buscan dar mantenimiento a la infraestructura eléctrica y mejorar la continuidad del servicio.
Comunidades con cortes de luz este martes 2 de junio
Guanacaste
Cañas, distrito de Bebedero
- Localidad afectada: Bebedero.
- Horario: de 7:30 a. m. a 1 p. m.
Cañas, distrito de Cañas
- Localidad afectada: Sandillal Colonia.
- Horario: de 7:30 a. m. a 1 p. m.
Liberia
- Localidad afectada: Liberia.
- Horario: de 8 a. m. a 1 p. m.
San José
Pérez Zeledón, distrito de San Isidro de El General
- Localidad afectada: Platanillo.
- Horario: de 8 a. m. a 1 p. m.
Cartago
Paraíso, distrito de Orosi
- Localidades afectadas: Purisil y Tapantí.
- Horario: de 8 a. m. a 4 p. m.
Puntarenas
Coto Brus, distrito de San Vito
- Localidad afectada: La Guinea.
- Horario: de 8 a. m. a 1 p. m.
Recomendaciones para los usuarios
El ICE recomienda a los abonados tomar previsiones durante los periodos de suspensión del servicio. También aconseja desconectar equipos eléctricos sensibles para evitar daños cuando se restablezca la energía.
Las interrupciones están sujetas a cambios por condiciones operativas o climáticas.
Para más información sobre las suspensiones programadas del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/