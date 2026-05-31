Cortes de luz del ICE afectarán comunidades de Guanacaste, Cartago, Puntarenas y Pérez Zeledón este martes 2 de junio

Bebedero, Sandillal Colonia, Liberia, Platanillo, Purisil, Tapantí y La Guinea tendrán cortes de luz por mantenimiento.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este martes 2 de junio de 2026 en sectores de Guanacaste, Cartago, Puntarenas y San José debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

Las interrupciones afectarán comunidades de los cantones de Cañas, Liberia, Paraíso, Coto Brus y Pérez Zeledón durante varias horas de la mañana y la tarde.

Las labores buscan dar mantenimiento a la infraestructura eléctrica y mejorar la continuidad del servicio.

Comunidades con cortes de luz este martes 2 de junio

Guanacaste

Cañas, distrito de Bebedero

Localidad afectada: Bebedero.

Horario: de 7:30 a. m. a 1 p. m.

Cañas, distrito de Cañas

Localidad afectada: Sandillal Colonia.

Horario: de 7:30 a. m. a 1 p. m.

Liberia

Localidad afectada: Liberia.

Horario: de 8 a. m. a 1 p. m.

San José

Pérez Zeledón, distrito de San Isidro de El General

Localidad afectada: Platanillo.

Horario: de 8 a. m. a 1 p. m.

Cartago

Paraíso, distrito de Orosi

Localidades afectadas: Purisil y Tapantí.

Horario: de 8 a. m. a 4 p. m.

Puntarenas

Coto Brus, distrito de San Vito

Localidad afectada: La Guinea.

Horario: de 8 a. m. a 1 p. m.

Recomendaciones para los usuarios

El ICE recomienda a los abonados tomar previsiones durante los periodos de suspensión del servicio. También aconseja desconectar equipos eléctricos sensibles para evitar daños cuando se restablezca la energía.

Las interrupciones están sujetas a cambios por condiciones operativas o climáticas.

Para más información sobre las suspensiones programadas del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/