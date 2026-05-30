Cortes de luz del ICE afectarán comunidades de Alajuela, Limón y Puntarenas este lunes 1 de junio

Los cortes de luz programados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) afectarán comunidades de las provincias de Limón, Puntarenas y Alajuela este lunes 1 de junio de 2026. Las interrupciones obedecen a trabajos de mantenimiento en distintos sectores del país.
Las labores se concentrarán en Cahuita y Batán, en la provincia de Limón; San Isidro de Puntarenas; y Aguas Claras de Upala, en Alajuela.
En Limón, el servicio eléctrico se suspenderá entre las 8 a. m. y las 3 p. m. en el tramo comprendido entre Río Estrella y Puerto Vargas, en Cahuita de Talamanca.
También en la provincia caribeña, vecinos de Batán enfrentarán dos interrupciones programadas. La primera se extenderá de 8:30 a. m. a 12:30 p. m. en los alrededores de la plaza de deportes de San Miguel de Matina. La segunda será de 8:30 a. m. a 1 p. m. en los alrededores de la plaza de deportes, el salón comunal y la iglesia católica de Línea B de Matina.
En Puntarenas, el ICE anunció una suspensión del servicio de 8 a. m. a 2 p. m. en la comunidad de San Isidro.
Mientras tanto, en Alajuela, los trabajos afectarán Aguas Claras, Santa Adela y El Hoyón, en Upala. El corte se aplicará de 8:30 a. m. a 1:30 p. m.
Horarios y zonas afectadas
Limón - Talamanca - Cahuita
- Río Estrella a Puerto Vargas.
- Horario: 8 a. m. a 3 p. m.
Limón - Matina - Batán
- Alrededores de la plaza de deportes de San Miguel de Matina.
- Horario: 8:30 a. m. a 12:30 p. m.
- Alrededores de la plaza de deportes, salón comunal e iglesia católica de Línea B de Matina.
- Horario: 8:30 a. m. a 1 p. m.
Puntarenas - Puntarenas - San Isidro
- Horario: 8 a. m. a 2 p. m.
Alajuela - Upala - Aguas Claras
- Aguas Claras.
- Horario: 8:30 a. m. a 1:30 p. m.
Alajuela - Upala - Santa Adela y El Hoyón
- Horario: 8:30 a. m. a 1:30 p. m.
Los usuarios pueden tomar previsiones para reducir afectaciones durante las horas de suspensión del suministro eléctrico.
Más información sobre suspensiones programadas del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/