El País

Cortes de luz del ICE afectarán comunidades de Alajuela, Limón y Puntarenas este lunes 1 de junio

Trabajos de mantenimiento obligarán a suspender el servicio eléctrico en sectores de Cahuita, Batán, San Isidro y Upala

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Por Damián Arroyo C.
Trabajadores colocan cables del alumbrado público en tramo La Lima-Taras
El ICE realizará interrupciones programadas del servicio eléctrico en Limón, Puntarenas y Alajuela durante este lunes 1 de junio. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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