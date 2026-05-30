Cortes de luz del ICE afectarán comunidades de Alajuela, Limón y Puntarenas este lunes 1 de junio

El ICE realizará interrupciones programadas del servicio eléctrico en Limón, Puntarenas y Alajuela durante este lunes 1 de junio.

Los cortes de luz programados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) afectarán comunidades de las provincias de Limón, Puntarenas y Alajuela este lunes 1 de junio de 2026. Las interrupciones obedecen a trabajos de mantenimiento en distintos sectores del país.

Las labores se concentrarán en Cahuita y Batán, en la provincia de Limón; San Isidro de Puntarenas; y Aguas Claras de Upala, en Alajuela.

En Limón, el servicio eléctrico se suspenderá entre las 8 a. m. y las 3 p. m. en el tramo comprendido entre Río Estrella y Puerto Vargas, en Cahuita de Talamanca.

También en la provincia caribeña, vecinos de Batán enfrentarán dos interrupciones programadas. La primera se extenderá de 8:30 a. m. a 12:30 p. m. en los alrededores de la plaza de deportes de San Miguel de Matina. La segunda será de 8:30 a. m. a 1 p. m. en los alrededores de la plaza de deportes, el salón comunal y la iglesia católica de Línea B de Matina.

En Puntarenas, el ICE anunció una suspensión del servicio de 8 a. m. a 2 p. m. en la comunidad de San Isidro.

Mientras tanto, en Alajuela, los trabajos afectarán Aguas Claras, Santa Adela y El Hoyón, en Upala. El corte se aplicará de 8:30 a. m. a 1:30 p. m.

Horarios y zonas afectadas

Limón - Talamanca - Cahuita

Río Estrella a Puerto Vargas.

Horario: 8 a. m. a 3 p. m.

Limón - Matina - Batán

Alrededores de la plaza de deportes de San Miguel de Matina.

Horario: 8:30 a. m. a 12:30 p. m.

Alrededores de la plaza de deportes, salón comunal e iglesia católica de Línea B de Matina.

Horario: 8:30 a. m. a 1 p. m.

Puntarenas - Puntarenas - San Isidro

Horario: 8 a. m. a 2 p. m.

Alajuela - Upala - Aguas Claras

Aguas Claras.

Horario: 8:30 a. m. a 1:30 p. m.

Alajuela - Upala - Santa Adela y El Hoyón

Horario: 8:30 a. m. a 1:30 p. m.

Los usuarios pueden tomar previsiones para reducir afectaciones durante las horas de suspensión del suministro eléctrico.

Más información sobre suspensiones programadas del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/