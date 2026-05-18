Cortes de luz del ICE afectarán cinco zonas del país este miércoles 20 de mayo

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este miércoles 20 de mayo de 2026 en sectores de Puntarenas, Alajuela, Cartago y Guanacaste debido a trabajos de mantenimiento.
Las interrupciones del servicio eléctrico se extenderán entre las 7 a. m. y la 1:30 p. m., según cada localidad.
Estas son las zonas afectadas y los horarios anunciados por el ICE:
Parrita, Puntarenas
- Localidades afectadas: Playa Bejuco, Málaga y Rancho Monterrey, parte del Town Center.
- Horario: De 7 a. m. a 1 p. m.
San Vito, Coto Brus
- Localidades afectadas: Altamira Guarda Parque.
- Horario: De 8 a. m. a 1 p. m.
Desamparados de Alajuela
- Localidades afectadas: Rosales y calle La Iglesia.
- Horario: De 8 a. m. a 1 p. m.
Peralta de Turrialba
- Localidades afectadas: Colonias de Guayabo hasta San Isidro de Pascua.
- Horario: De 8 a. m. a 1 p. m.
Tilarán, Guanacaste
- Localidades afectadas: La Esperanza.
- Horario: De 8:30 a. m. a 1:30 p. m.
El ICE indicó que las suspensiones responden a labores de mantenimiento en la red eléctrica.
Para más información sobre cortes programados, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/