Cortes de luz del ICE afectarán cinco zonas del país este miércoles 20 de mayo

Parrita, San Vito, Turrialba, Alajuela y Tilarán tendrán cortes de luz este miércoles por mantenimiento eléctrico.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este miércoles 20 de mayo de 2026 en sectores de Puntarenas, Alajuela, Cartago y Guanacaste debido a trabajos de mantenimiento.

Las interrupciones del servicio eléctrico se extenderán entre las 7 a. m. y la 1:30 p. m., según cada localidad.

Estas son las zonas afectadas y los horarios anunciados por el ICE:

Parrita, Puntarenas

Localidades afectadas: Playa Bejuco, Málaga y Rancho Monterrey, parte del Town Center.

Playa Bejuco, Málaga y Rancho Monterrey, parte del Town Center. Horario: De 7 a. m. a 1 p. m.

San Vito, Coto Brus

Localidades afectadas: Altamira Guarda Parque.

Altamira Guarda Parque. Horario: De 8 a. m. a 1 p. m.

Desamparados de Alajuela

Localidades afectadas: Rosales y calle La Iglesia.

Rosales y calle La Iglesia. Horario: De 8 a. m. a 1 p. m.

Peralta de Turrialba

Localidades afectadas: Colonias de Guayabo hasta San Isidro de Pascua.

Colonias de Guayabo hasta San Isidro de Pascua. Horario: De 8 a. m. a 1 p. m.

Tilarán, Guanacaste

Localidades afectadas: La Esperanza.

La Esperanza. Horario: De 8:30 a. m. a 1:30 p. m.

El ICE indicó que las suspensiones responden a labores de mantenimiento en la red eléctrica.

Para más información sobre cortes programados, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/