Cortes de luz del ICE afectarán Cartago, Guanacaste, Alajuela, Puntarenas y Pérez Zeledón este jueves

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá el servicio eléctrico este jueves 14 de mayo de 2026 en comunidades de Cartago, Guanacaste, Alajuela, Puntarenas y San José debido a trabajos de mantenimiento.
Las interrupciones se extenderán entre seis y siete horas, según la zona afectada. El ICE solicitó a los usuarios tomar previsiones ante la suspensión temporal del servicio.
Cartago
Jiménez, Pejivalle
- Localidad afectada: Quebrada Honda
- Horario: De 7 a. m. a 1 p. m.
- Motivo: Mantenimiento
Puntarenas
Coto Brus, San Vito
- Localidad afectada: Altamira
- Horario: De 8 a. m. a 1 p. m.
- Motivo: Mantenimiento
Osa, Palmar
- Localidad afectada: Finca 8
- Horario: De 8 a. m. a 1 p. m.
- Motivo: Mantenimiento
Guanacaste
Tilarán, Tilarán
- Localidades afectadas: Barrio Gito y Bomba Gito
- Horario: De 8 a. m. a 1 p. m.
- Motivo: Mantenimiento
Bagaces, Bagaces
- Localidad afectada: Guayabo Cuipilapa
- Horario: De 8 a. m. a 1 p. m.
- Motivo: Mantenimiento
Alajuela
Los Chiles, Los Chiles
- Localidad afectada: Miravalles de Los Chiles
- Horario: De 8 a. m. a 1 p. m.
- Motivo: Mantenimiento
Alajuela, Alajuela
- Localidad afectada: Alajuela centro
- Horario: De 9 p. m. del jueves 14 de mayo a 3 a. m. del viernes 15 de mayo
- Motivo: Mantenimiento
San José
Pérez Zeledón, San Isidro de El General
- Localidad afectada: División Palermo
- Horario: De 8 a. m. a 1 p. m.
- Motivo: Mantenimiento
Más información en: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/