Cortes de luz dejarán sin servicio zona de Heredia este martes

ESPH suspenderá el servicio eléctrico en zonas altas de San Rafael de Heredia por trabajos de mantenimiento.

Una serie de cortes de luz programados dejarán sin servicio eléctrico varias comunidades del distrito de Los Ángeles, en San Rafael de Heredia, el próximo martes 10 de febrero, entre las 7 a. m. y las 4 p. m.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) ejecutará mantenimiento preventivo en la red eléctrica como parte de sus esfuerzos para garantizar un suministro más confiable y continuo.

Las zonas que estarán sin servicio durante ese horario incluyen:

Residencial El Monte “El Tirol”

Cerro Las Delicias

Monte La Cruz

Hacienda La Ilusión

Lechería

Cerro Chompipe

Torre ICE

Refugio Cerro Dantas

University Whitworth

El Tirol

En total, 423 servicios eléctricos estarán afectados. La ESPH ha comunicado esta interrupción a través de su página web, además de enviar mensajes por WhatsApp, SMS y redes sociales como Facebook, con el fin de mantener informados a los usuarios.

Para más información, consulte el sitio oficial: https://www.esph-sa.com/energia-electrica/suspensiones-programadas?canton-and-district=All