Cortes de luz dejarán sin servicio este miércoles 28 de enero a parte de Cartago por trabajos de Jasec

Este miércoles 28 de enero, Jasec cortará la electricidad en un sector de Cartago para instalar nueva postería

Los vecinos de Cartago enfrentarán un corte programado de electricidad este miércoles 28 de enero, como parte de trabajos planificados por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec).

Según el cronograma oficial, la suspensión se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. y afectará un tramo del circuito Taras, comprendido entre la tienda EPA y Pequeño Mundo.

La interrupción tiene como objetivo la instalación de postería permanente, una mejora en infraestructura que requerirá desconectar temporalmente el suministro eléctrico para garantizar la seguridad de las cuadrillas y de los usuarios.

Entre los puntos específicos que se verán impactados se encuentran comercios y servicios como Paseo Metrópoli, EPA, Caballerizas Laura Collado, Bodegas del BCR y Nutrisol, entre otros.

Jasec notificó que la información fue divulgada mediante su sitio web, redes sociales y boletas informativas. Para dudas o reportes, los usuarios pueden contactar al Centro de Servicio al Cliente al 2550-6800.

La empresa confirmó que no habrá afectación por maniobras adicionales en el área, por lo que el corte será puntual y limitado al horario anunciado.