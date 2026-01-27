El País

Cortes de luz dejarán sin servicio este miércoles 28 de enero a parte de Cartago por trabajos de Jasec

Usuarios comerciales y residenciales en Cartago deberán prepararse este miércoles ante una interrupción eléctrica clave por mejoras en la red de Jasec

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Este miércoles 28 de enero, Jasec cortará la electricidad en un sector de Cartago para instalar nueva postería (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzCortes de electricidadJasec
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.