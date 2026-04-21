Cortes de luz dejarán sin servicio en San Rafael de Heredia este jueves

Corte de luz en residencial El Tirol de San Rafael afectará nueve puntos por mejoras eléctricas programadas por la ESPH.

Los vecinos del cantón de San Rafael, en el distrito de Los Ángeles, enfrentarán un corte de luz programado el próximo 23 de abril de 2026. La suspensión se aplicará desde las 7 a. m. hasta las 3 p. m., según informó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La interrupción impactará específicamente el residencial El Monte “El Tirol”, desde la entrada principal y 150 metros hacia el noroeste. En total, nueve puntos se verán afectados por la medida.

La ESPH indicó que el corte responde a trabajos para mejorar las redes eléctricas. El objetivo es fortalecer la calidad del servicio y garantizar su confiabilidad en la zona.

La institución comunicó que avisó a los usuarios mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y distribución de volantes. Se recomienda a los residentes tomar previsiones durante el horario indicado para evitar inconvenientes en sus actividades diarias.

Usted puede verificar si su servicio está incluido en esta suspensión mediante su número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm