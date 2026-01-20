Cortes de luz dejarán sin servicio eléctrico varios sectores de Cartago este miércoles por trabajos de Jasec

Varios sectores de Cartago estarán sin electricidad este miércoles 21 de enero por labores de Jasec en el circuito Cartago.

Una suspensión programada del servicio eléctrico afectará a varios sectores del cantón central de Cartago este miércoles 21 de enero del 2026. Según la información oficial de Jasec, el corte se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. debido a trabajos de tendido de línea trifásica en el circuito Cartago.

Los sectores comprometidos incluyen Guadalupe, desde el Super La Violetera hacia el oeste, así como otras áreas cercanas a Santa Gertrudis y Tejar. Comercios, residencias y centros médicos figuran entre los puntos afectados.

Entre los lugares que estarán sin electricidad durante la jornada destacan:

Supermercados como el Súper La Violetera y AMPM.

Comercios como Panadería Las Delicias, Soda Aroma y Sabor, POPS y Starbucks Coffee.

Clínicas como Family Dent, Clínica Integral Antu y Centro Médico Estar Bien.

Talleres, industrias y centros educativos como Taller Automotriz Flores, Industrial Solutions, Escuela de Santa Gertrudis y Fotocopiadoras MTM.

Empresas reconocidas como MV Jeans, Tecnoestructuras, Auto Grill, Industrial Solutions, entre otras.

También se reportan afectaciones en urbanizaciones, condominios y residencias ubicadas en zonas como Villas Durango, Hacienda del Rey, Mistral y el área alrededor del Dique La Mora y La Mora Norte.

Jasec informó que la suspensión será comunicada por medio de perifoneo, sitio web oficial y su página de Facebook. La medida busca garantizar la seguridad de los trabajos y la estabilidad futura del servicio.