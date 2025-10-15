Cortes de luz dejarán sin servicio eléctrico a varias zonas de Cartago este jueves

El corte de luz programado por JASEC este jueves 16 afectará a múltiples sectores de Santiago y Birrisito en Cartago. Foto: Rafael Pacheco

Amplios sectores del cantón central de Cartago enfrentarán cortes de luz programados este jueves 16 de octubre del 2025, debido a labores de mantenimiento en el circuito Birrisito, específicamente en las líneas de media y baja tensión.

Según la programación, la interrupción del servicio eléctrico se extenderá desde las 8 a. m. hasta las 4:30 p. m., afectando principalmente a vecinos de Santiago, así como a empresas y comercios ubicados en distintos trayectos del circuito.

Zonas afectadas por maniobras

Los cortes cubrirán dos grandes trayectos del circuito:

Desde Lago Sur de Jasec hasta Quinta Los Fernández:

Costado norte del lago de Santiago

Alimentación Lago Sur de Santiago

Las Mesas

Invernaderos cercanos a la entrada de Santiago

Planta Birrís 3

HortyVeg S. A.

Empacadora La Trinidad

Tajo La Cathe S. A.

Calle San Cayetano

Tanque de agua de la Asada de Santiago (tanque calle Birrís #1)

Desde la Soda Mima hasta la antigua estación del ferrocarril:

Soda Mima

Pulpería Los Amigos

Empacadora Hermanos Ríos

B y C Exportadores Santiago #08

Barrio Mata de Guineo (Calle Santa Marta)

Pulpería Kitty

Barbería MK

Áreas bajo suspensión directa

Los clientes que verán un paro directo del servicio son quienes residen o tienen negocios entre Quinta Los Fernández y la Soda Mima. Estos son:

Súper Luna

Calle Las Trojas

Minisúper Las Trojas

Rancho Papi Memo

Marny’s Aroma Terapia

Quinta L’Margaritas

Depósito de Maderas Calle Las Trojas

Vecinos alrededor del Cementerio de Santiago

Iglesia de Dios Vida Nueva

Súper La Unión

Ministerio Vino Nuevo

Ferretería L y L

El Departamento de Mantenimiento de Red coordina estas labores, bajo la supervisión de personal técnico de la institución.

De acuerdo con el cronograma,no habrá clientes afectados por maniobras de reconexión, y los usuarios fueron notificados mediante perifoneo, redes sociales y el sitio web de Jasec.