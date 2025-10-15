Cortes de luz dejarán sin servicio eléctrico a varias zonas de Cartago este jueves

Amplios sectores del cantón central de Cartago enfrentarán cortes de luz programados este jueves 16 de octubre del 2025, debido a labores de mantenimiento en el circuito Birrisito, específicamente en las líneas de media y baja tensión.
Según la programación, la interrupción del servicio eléctrico se extenderá desde las 8 a. m. hasta las 4:30 p. m., afectando principalmente a vecinos de Santiago, así como a empresas y comercios ubicados en distintos trayectos del circuito.
Zonas afectadas por maniobras
Los cortes cubrirán dos grandes trayectos del circuito:
Desde Lago Sur de Jasec hasta Quinta Los Fernández:
- Costado norte del lago de Santiago
- Alimentación Lago Sur de Santiago
- Las Mesas
- Invernaderos cercanos a la entrada de Santiago
- Planta Birrís 3
- HortyVeg S. A.
- Empacadora La Trinidad
- Tajo La Cathe S. A.
- Calle San Cayetano
- Tanque de agua de la Asada de Santiago (tanque calle Birrís #1)
Desde la Soda Mima hasta la antigua estación del ferrocarril:
- Soda Mima
- Pulpería Los Amigos
- Empacadora Hermanos Ríos
- B y C Exportadores Santiago #08
- Barrio Mata de Guineo (Calle Santa Marta)
- Pulpería Kitty
- Barbería MK
Áreas bajo suspensión directa
Los clientes que verán un paro directo del servicio son quienes residen o tienen negocios entre Quinta Los Fernández y la Soda Mima. Estos son:
- Súper Luna
- Calle Las Trojas
- Minisúper Las Trojas
- Rancho Papi Memo
- Marny’s Aroma Terapia
- Quinta L’Margaritas
- Depósito de Maderas Calle Las Trojas
- Vecinos alrededor del Cementerio de Santiago
- Iglesia de Dios Vida Nueva
- Súper La Unión
- Ministerio Vino Nuevo
- Ferretería L y L
El Departamento de Mantenimiento de Red coordina estas labores, bajo la supervisión de personal técnico de la institución.
De acuerdo con el cronograma,no habrá clientes afectados por maniobras de reconexión, y los usuarios fueron notificados mediante perifoneo, redes sociales y el sitio web de Jasec.