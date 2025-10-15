Cortes de luz en Heredia este jueves por mantenimiento: tome nota de los horarios

ESPH cortará la luz este jueves 16 de octubre en Heredia por mantenimiento.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) suspenderá el servicio eléctrico este jueves 16 de octubre de 2025, entre las 7:30 a. m. y las 10 a. m., en un sector del cantón central de Heredia.

Según informó la institución, la interrupción se realizará para ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo en un transformador, con el fin de garantizar un suministro eléctrico más confiable y continuo.

La zona afectada es específica: De la panadería La Terraza, 300 metros al norte y 50 metros al este.

En total, 30 suministros eléctricos se verán impactados por esta suspensión programada.

Se recomienda a los usuarios verificar con su número de contrato si se verán afectados mediante el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm