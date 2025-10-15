El País

Cortes de luz en Heredia este jueves por mantenimiento: tome nota de los horarios

Corte de luz afectará a una zona específica en Heredia este jueves 16 de octubre por mantenimiento de transformador, según confirmó la ESPH, conozca los detalles

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
ESPH suspenderá el servicio eléctrico este viernes en el condominio Be Cariari, Heredia.
ESPH cortará la luz este jueves 16 de octubre en Heredia por mantenimiento. (Gemini/Gemini)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzCortesESPH
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.