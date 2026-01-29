Cortes de luz dejarán sin servicio a zonas de Montes de Oca y Tibás este viernes 30 de enero

Montes de Oca y Tibás sufrirán cortes de luz este viernes 30 de enero por trabajos de la CNFL.

Este viernes 30 de enero, dos sectores del cantón central de San José experimentarán cortes programados de electricidad debido a labores de mantenimiento y ejecución de proyectos por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Las interrupciones se extenderán durante casi toda la jornada y afectarán puntos clave de Montes de Oca y Tibás.

San Pedro, Montes de Oca: de 7:30 a. m. a 5 p. m.

El corte responde a trabajos de la categoría “Proyectos empresariales” en el marco del área Ejecución de Proyectos. El sector impactado incluye:

De Muebles Wilday 480 metros al sur sobre calle 71 hasta Mueblería Moval.

Del Condominio Lugano 400 metros al este sobre avenida 12 hasta Auto Star.

Entre los sitios de referencia afectados figuran: Muebles Wilday, El Refugio Restobar, Floristería La Gardenia, Sol Negro Tatto, Los Pollos Hermanos, El Higuerón Ciros, Clínica Dental Dra. Melanie Arce Mora, Corporación NAMU, Condominio Lugano, Centro Comercial del Prado, Asociación Narcóticos Anónimos de Costa Rica, Municipalidad de Montes de Oca (medidor 679373), así como múltiples viviendas y empresas locales.

Colima, Tibás: de 7:30 a. m. a 4:30 p. m.

En este distrito, el corte obedece a labores de mantenimiento preventivo en obras eléctricas. El área comprometida se extiende desde el CEDI Colono hacia el este, hasta 200 metros más allá de Repuestos Gary.

Los puntos de referencia dentro de esta interrupción incluyen: Laboratorio Disel Calderón, Condominio Monte Mar, Ecoaires, Motores y más, Electropuertas, Cek ventas, CA Corporación Aeromar, Mega Líneas S.A., Chileras Ticas Artesanales, Lincoln hidráulicas, Servicios Logísticos IMEX, Repuestos Gary, entre otros.

Consulte aquí todas las suspensiones programadas por la CNFL