Cortes de luz dejarán sin servicio a Puntarenas y Limón este jueves

ICE realizará cortes de luz en Osa y Guácimo este jueves 16 de abril por mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes de luz programados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) afectarán sectores de Puntarenas y Limón este jueves 16 de abril de 2026, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

En el cantón de Osa, provincia de Puntarenas, la suspensión del servicio impactará la localidad de Dominicalito. El corte iniciará a las 7:30 a. m. y se extenderá hasta la 1:30 p. m.

Por otra parte, en el cantón de Guácimo, en Limón, la interrupción se aplicará en el costado oeste de la parada de buses del centro de Guácimo. En esta zona, el servicio se suspenderá desde las 8 a. m. hasta las 3 p. m.

El ICE indicó que estas labores responden a trabajos de mantenimiento necesarios para mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico.

Para más información, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/