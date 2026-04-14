El País

Cortes de luz dejarán sin servicio a Puntarenas y Limón este jueves

Revise si su zona está incluida y tome previsiones a tiempo

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Por Silvia Ureña Corrales
Aserrí; Racionamientos electricos; Apagones; ICE; Empresas eléctricas; Suministro eléctricode; Electricidad
ICE realizará cortes de luz en Osa y Guácimo este jueves 16 de abril por mantenimiento en la red eléctrica. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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