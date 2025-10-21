Cortes de luz dejarán sin servicio a estas zonas de Cartago este miércoles: tome nota de los horarios

Vecinos y negocios de Cartago estuvieron sin luz por trabajos eléctricos este miércoles 22 de octubre.

Decenas de vecinos, comercios y servicios del centro del cantón de Cartago se quedarán sin electricidad este miércoles 22 de octubre, entre las 7:30 a. m. y las 4:30 p. m., por trabajos de mejora en la red eléctrica.

Según informó la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec), el objetivo de la suspensión fue facilitar el tendido de una línea trifásica.

Los trabajos afectaron directamente el circuito de Cartago, en el sector comprendido entre Guadalupe del Pozo de la Mora y puntos clave como Infesa, La Violetera y el Dique.

Entre los puntos sin servicio estuvieron residenciales, locales comerciales, centros médicos, iglesias, supermercados, panaderías, bufetes, centros educativos y varios tiempos.

Algunos de los sitios específicos incluidos en la interrupción fueron: Centro Comercial Majuny, Antigua Ferretería Uval, Nutri Center, Soda Panchi’s, Super Guadalupe, Súper La Violetera, Happygift, Fotocopiadoras MTM, Panadería Las Delicias, entre otros.

También se interrumpió el servicio en el sector sur del Cementerio General de Cartago, en donde operan clínicas, centros odontológicos, talleres y viviendas.

Para más información sobre cortes programados en la zona de Cartago, puede consultar el sitio oficial de Jasec: https://www.jasec.go.cr/index.php/suspensiones-programadas/