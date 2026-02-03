El País

Cortes de luz dejarán sin electricidad zona de Heredia este miércoles 4 de febrero

La ESPH realizará un corte programado en Heredia este 4 de febrero por mantenimiento. La interrupción será de 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

Por Silvia Ureña Corrales
Condominio Uniko en Ulloa tendrá suspensión eléctrica este miércoles 4 de febrero por trabajos de mantenimiento.







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

