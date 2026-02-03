Cortes de luz dejarán sin electricidad zona de Heredia este miércoles 4 de febrero

Condominio Uniko en Ulloa tendrá suspensión eléctrica este miércoles 4 de febrero por trabajos de mantenimiento.

Vecinos del distrito de Ulloa, en el cantón de Heredia, tendrán una suspensión programada del servicio eléctrico este miércoles 4 de febrero del 2026, debido a trabajos de mantenimiento ejecutados por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

Las labores se llevarán a cabo entre las 7:30 a. m. y las 3:30 p. m. en el condominio Uniko, etapa 3, según información brindada por la empresa.

El motivo de la suspensión responde a mantenimiento preventivo, con el objetivo de asegurar un suministro continuo y confiable. En total, 70 clientes verán interrumpido el servicio durante ese lapso.

Para más detalles sobre interrupciones programadas, puede consultar el sitio web oficial de la ESPH: https://www.esph-sa.com/energia-electrica/suspensiones-programadas?canton-and-district=All