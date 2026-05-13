Cortes de luz dejarán sin electricidad parte de Pozos de Santa Ana este viernes

La CNFL anunció trabajos eléctricos en Pozos de Santa Ana que dejarán sin servicio a parte de Valle del Sol este 15 de mayo.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará un corte de electricidad programado en parte de Pozos de Santa Ana, San José, este viernes 15 de mayo de 2026, debido a trabajos de distribución eléctrica subterránea.

La suspensión del servicio se extenderá desde las 8 a. m. hasta las 3 p. m.

Según informó la CNFL, las labores consisten en el cambio de conductor de media tensión.

El corte afectará parcialmente el Condominio Residencial Valle del Sol, específicamente en sectores con casas de habitación.

Para más información sobre suspensiones programadas, la CNFL habilitó el sitio oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones