El País

Cortes de luz dejarán sin electricidad parte de Pozos de Santa Ana este viernes

Vecinos de Valle del Sol y sectores cercanos en Pozos de Santa Ana deberán prepararse para una suspensión eléctrica programada por trabajos de la CNFL este 15 de mayo

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Por Silvia Ureña Corrales
15/5/2017. Rohrmoser. Cuadrilla de la Compañia Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) recorren el area de Rohrmoser y Pavas cortando el servicio electrico a cliente morosos con el pago. En la foto aparecen Hernan Vargas, tecnico en instalacion de medidores. foto jeffrey zamora
La CNFL anunció trabajos eléctricos en Pozos de Santa Ana que dejarán sin servicio a parte de Valle del Sol este 15 de mayo. (Jeffrey Zamora R)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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