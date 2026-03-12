El País

Cortes de luz dejarán sin electricidad a Mercedes de Heredia este viernes

Conozca las zonas donde podrían presentarse interrupciones del servicio y el horario

Por Silvia Ureña Corrales
Un corte de luz programado afectará a 515 clientes en Mercedes de Heredia el 13 de marzo del 2026 por mejoras en la red eléctrica. (Cortesía ESPH)







Silvia Ureña Corrales

