Cortes de luz dejarán sin electricidad a Mercedes de Heredia este viernes

Un corte de luz programado afectará a 515 clientes en Mercedes de Heredia el 13 de marzo del 2026 por mejoras en la red eléctrica.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará cortes de luz programados el viernes 13 de marzo del 2026 en el distrito de Mercedes, cantón de Heredia, debido a trabajos de renovación del sistema eléctrico.

La suspensión del servicio iniciará a 7:30 a. m. y se extenderá hasta 2 p. m. Según la información oficial, las labores buscan renovar el sistema de postes con el objetivo de ofrecer un servicio más confiable y seguro para los usuarios.

La afectación se concentrará en las cercanías de la Plaza de Deportes de San Jorge, específicamente diagonal a este espacio comunal.

De acuerdo con el reporte técnico, un total de 515 clientes podrían experimentar interrupciones del suministro eléctrico durante el desarrollo de los trabajos.

La ESPH informó que este tipo de labores forma parte de los programas de mantenimiento y mejora de la red eléctrica en el cantón herediano.

Usted puede confirmar si su contrato está dentro del área afectada mediante el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm