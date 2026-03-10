Cortes de luz afectarán zona de Heredia este miércoles

ESPH instala primer dispositivo en el país para evitar que ardillas suban a tendido eléctrico

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará cortes de luz programados en el cantón de San Rafael, específicamente en el distrito de San Josecito, el miércoles 11 de marzo del 2026. La suspensión del servicio eléctrico se efectuará entre 7 a. m. y 2 p. m.

Según informó la empresa, la interrupción del suministro responde a trabajos de renovación del sistema de postes, con el objetivo de mejorar la confiabilidad y seguridad del servicio eléctrico en la zona.

Zonas afectadas

La afectación se concentrará en:

Urbanización Ana Victoria, en el distrito de San Josecito.

En total, 30 clientes estarán incluidos dentro del área de intervención durante el periodo de trabajos.

La ESPH indicó que estas labores forman parte de un proceso de modernización de la infraestructura eléctrica, que busca fortalecer la estabilidad del suministro y reducir fallas en el sistema.

Usted puede confirmar si su suministro eléctrico forma parte de la suspensión programada ingresando su número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm