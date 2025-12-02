Cortes de luz de la ESPH en San Rafael de Heredia este miércoles

Vecinos de San Rafael y Los Ángeles tendrán cortes eléctricos este miércoles por trabajos de la ESPH.

Vecinos de varios puntos del cantón de San Rafael, en Heredia, estarán sin electricidad este miércoles 3 de diciembre debido a trabajos de mantenimiento que ejecutará la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). Las suspensiones se llevarán a cabo en diferentes horarios a lo largo del día.

Según la ESPH, los cortes permitirán realizar labores preventivas en transformadores para garantizar un suministro continuo y confiable en las comunidades afectadas. En total, se contabilizan tres intervenciones que abarcarán tanto el distrito de Los Ángeles como el distrito central de San Rafael.

La primera suspensión será de 7 a. m. a 9 a. m., en el distrito San Rafael, y afectará la zona ubicada 600 metros al norte y 175 metros al este de la iglesia local. En este caso, se estima que 25 clientes quedarán sin servicio durante ese lapso.

Más adelante, en el distrito Los Ángeles, se aplicarán dos cortes adicionales. El primero será de 10 a. m. a 12 m. d., y afectará a 10 clientes en las cercanías del Restaurante Añoranzas, específicamente 500 metros hacia el este.

El último corte está programado entre 1 p. m. y 3 p. m., también en Los Ángeles, e impactará a 11 usuarios que viven 25 metros al oeste y 100 metros al norte del Bar Puerta de Alcalá.

Para confirmar si su hogar está dentro de las áreas afectadas, usted puede consultar con su número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm