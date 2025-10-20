Cortes de luz de la ESPH afectarán zonas de Heredia este martes: estos son los detalles

Vecinos de Heredia estarán sin luz este martes por trabajos programados de la ESPH en dos sectores.

Dos sectores de Heredia experimentarán cortes de luz programados este martes 21 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento y reubicación de infraestructura eléctrica por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La primera suspensión se extenderá de 7:30 a. m. a 1 p. m. y se debe a la reubicación de postería. La zona afectada será del supermercado Masxmenos 75 metros hacia el este, sobre calle de la Rosa. Se estima que 52 contratos podrían experimentar la interrupción del servicio.

En paralelo, se ejecutará un segundo corte en el sector de Torres de Alta Vista, desde las 7 a. m. hasta las 3 p. m., como parte de un mantenimiento preventivo para asegurar un suministro confiable y continuo. En este caso, la afectación podría llegar a 144 contratos.

La ESPH informó que la población fue notificada mediante diferentes canales de comunicación, entre ellos página web, mensajes de texto, WhatsApp, volantes, Facebook y perifoneo, según el área.

La empresa recomienda a las personas usuarias verificar si su contrato se encuentra dentro del área de afectación ingresando su número de contrato en el siguiente enlace oficial: https://tinyurl.com/23jypfzm