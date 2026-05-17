Cortes de luz de la ESPH afectarán esta zona de Heredia el martes

Vecinos de Los Ángeles de San Rafael enfrentarán cortes de luz este 19 de mayo por mejoras en las redes eléctricas de la ESPH.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) suspenderá el servicio eléctrico en sectores del distrito de Los Ángeles, en San Rafael de Heredia, el martes 19 de mayo del 2026, debido a trabajos de mejora en las redes eléctricas.

La interrupción se aplicará de 7 a. m. a 3 p. m., según informó la institución.

La ESPH indicó que las labores buscan fortalecer el servicio y garantizar una mayor confiabilidad en el suministro eléctrico.

La afectación se concentrará en el siguiente punto: de la primera rotonda en El Tirol, 125 metros hacia el sur, diagonal a la Planta ESPH de Río Segundo o camino Los Lirios.

La institución comunicó la suspensión mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y volantes informativos.

Los usuarios pueden verificar si su servicio estará afectado mediante el número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm