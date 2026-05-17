El País

Cortes de luz de la ESPH afectarán esta zona de Heredia el martes

La ESPH interrumpirá el servicio eléctrico durante varias horas en sectores de San Rafael de Heredia por trabajos en la red. Consulte aquí las zonas afectadas y el horario completo

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Por Silvia Ureña Corrales
ESPH realizará cortes de luz en Heredia este sábado 25 de abril de 7 a. m. a 3 p. m. por mantenimiento preventivo.
Vecinos de Los Ángeles de San Rafael enfrentarán cortes de luz este 19 de mayo por mejoras en las redes eléctricas de la ESPH. (ESPH/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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