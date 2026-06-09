Cortes de luz de la CNFL suspenderán el servicio eléctrico en Goicoechea, Belén, Desamparados y Santa Ana este jueves

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará cortes de luz programados el jueves 11 de junio del 2026 en sectores de Goicoechea, Belén, Desamparados y Santa Ana. Las interrupciones responden a trabajos de mantenimiento preventivo, construcción de obras eléctricas y relocalización de infraestructura en distintos puntos del Gran Área Metropolitana.
Los trabajos iniciarán desde las 7:30 a. m. y se extenderán hasta las 4 p. m., según la zona afectada.
Goicoechea, Calle Blancos
Horario: 7:30 a. m. a 12 p.m.
Motivo: Mantenimiento preventivo.
La suspensión abarcará Calle Blancos desde la Escuela Dr. Ferraz hacia el este por aproximadamente 200 metros.
Sitios de referencia:
- Escuela Dr. Ferraz.
- Casas de habitación.
Belén, San Antonio
Horario: 8 a. m. a 3 p. m.
Motivo: Relocalización de postería.
La afectación se concentrará en Barrio Villalobos, en San Antonio de Belén.
Sitios de referencia:
- Casas de habitación.
- Bodegas El Lagar.
- Fit Gim.
- D Monque.
- Envío Logística.
- Taller Soto.
- Barber Don Fran.
- Jireht Condominio.
Desamparados, Higuito, El Huazo
Horario: 8 a. m. a 3:30 p. m.
Motivo: Mantenimiento preventivo.
Los trabajos se desarrollarán en el sector ubicado 150 metros al sur y 50 metros al oeste de la pulpería Santa Eduviges.
Sitios de referencia:
- Casas de habitación.
Santa Ana, Piedades
Horario: 8 a. m. a 4 p. m.
Motivo: Relocalización de poste.
La interrupción afectará principalmente Calle Cañas, en Piedades de Santa Ana.
Sitios de referencia:
- Casas de habitación.
- Legacy Barber.
- Salón Comunal de Piedades.
- Comunidad PAS.
- Campus Santa Ana.
- Javier Quirós Cars.
- Creaciones Badia.
- Apartamentos Calle Cañas.
- Urbanización Hacienda Mirasol.
- Urbanización Hacienda Real Piedades.
- Villas Los Balcanes.
- Condominio Bosque Dorado.
- Casa de Piedra.
- Ziruma S. A.
Más información sobre suspensiones programadas de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones