Cortes de luz de la CNFL suspenderán el servicio eléctrico en Goicoechea, Belén, Desamparados y Santa Ana este jueves

Vecinos de Goicoechea, Belén, Desamparados y Santa Ana tendrán suspensiones eléctricas programadas durante este jueves.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará cortes de luz programados el jueves 11 de junio del 2026 en sectores de Goicoechea, Belén, Desamparados y Santa Ana. Las interrupciones responden a trabajos de mantenimiento preventivo, construcción de obras eléctricas y relocalización de infraestructura en distintos puntos del Gran Área Metropolitana.

Los trabajos iniciarán desde las 7:30 a. m. y se extenderán hasta las 4 p. m., según la zona afectada.

Goicoechea, Calle Blancos

Horario: 7:30 a. m. a 12 p.m.

Motivo: Mantenimiento preventivo.

La suspensión abarcará Calle Blancos desde la Escuela Dr. Ferraz hacia el este por aproximadamente 200 metros.

Sitios de referencia:

Escuela Dr. Ferraz.

Casas de habitación.

Belén, San Antonio

Horario: 8 a. m. a 3 p. m.

Motivo: Relocalización de postería.

La afectación se concentrará en Barrio Villalobos, en San Antonio de Belén.

Sitios de referencia:

Casas de habitación.

Bodegas El Lagar.

Fit Gim.

D Monque.

Envío Logística.

Taller Soto.

Barber Don Fran.

Jireht Condominio.

Desamparados, Higuito, El Huazo

Horario: 8 a. m. a 3:30 p. m.

Motivo: Mantenimiento preventivo.

Los trabajos se desarrollarán en el sector ubicado 150 metros al sur y 50 metros al oeste de la pulpería Santa Eduviges.

Sitios de referencia:

Casas de habitación.

Santa Ana, Piedades

Horario: 8 a. m. a 4 p. m.

Motivo: Relocalización de poste.

La interrupción afectará principalmente Calle Cañas, en Piedades de Santa Ana.

Sitios de referencia:

Casas de habitación.

Legacy Barber.

Salón Comunal de Piedades.

Comunidad PAS.

Campus Santa Ana.

Javier Quirós Cars.

Creaciones Badia.

Apartamentos Calle Cañas.

Urbanización Hacienda Mirasol.

Urbanización Hacienda Real Piedades.

Villas Los Balcanes.

Condominio Bosque Dorado.

Casa de Piedra.

Ziruma S. A.

Más información sobre suspensiones programadas de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones