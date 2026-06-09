El País

Cortes de luz de la CNFL suspenderán el servicio eléctrico en Goicoechea, Belén, Desamparados y Santa Ana este jueves

Revise si su casa, negocio o lugar de trabajo figura entre los sectores donde se realizarán trabajos eléctricos programados durante este jueves 11 de junio

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Por Silvia Ureña Corrales
Vecinos de Pavas y San José de la Montaña enfrentarán cortes eléctricos programados por mantenimiento preventivo de la CNFL.
Vecinos de Goicoechea, Belén, Desamparados y Santa Ana tendrán suspensiones eléctricas programadas durante este jueves. (CNFL/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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