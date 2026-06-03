Cortes de luz de la CNFL suspenderán el servicio en sectores de Santa Ana y Escazú este viernes

Vecinos de Santa Ana y Escazú enfrentarán cortes de luz programados este viernes por trabajos de mantenimiento y control de vegetación.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará cortes de luz programados en sectores de Santa Ana y Escazú, en San José, durante el viernes 5 de junio del 2026. Las interrupciones responden a trabajos de poda de árboles y mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

Los cortes se efectuarán en horarios distintos según la zona afectada. La CNFL indicó que las labores buscan mejorar la seguridad y confiabilidad del sistema de distribución eléctrica.

Santa Ana tendrá suspensión por poda de árboles

En el distrito de Santa Ana, la interrupción se realizará de 7:30 a. m. a 11:30 a. m.

Los trabajos corresponden al proceso de control de vegetación en el sistema de distribución.

La afectación abarcará el sector comprendido desde Aldeas SOS hasta 150 metros al este.

Entre los sitios de referencia se encuentran:

Casas de habitación.

Distribuidora EQUIMUSA.

Aldeas SOS, al costado norte.

Escazú tendrá mantenimiento preventivo

En el distrito de San Antonio de Escazú, la suspensión se ejecutará de 8 a. m. a 3 p. m.

La CNFL realizará labores de mantenimiento preventivo en obras eléctricas.

El corte afectará parcialmente:

Barrio El Carmen.

Del supermercado Aguimar, 150 metros al sur y 25 metros al este.

Calle Hoja Blanca, de forma parcial.

Como referencia, la interrupción impactará principalmente casas de habitación.

Más información sobre suspensiones programadas de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones