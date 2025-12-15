Cortes de luz de Jasec en sectores de Cartago este martes

Cortes eléctricos programados impactan zona oeste de la pista en Ochomogo, Cartago, desde las 7:30 a. m. hasta las 4 p. m.

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) suspenderá el suministro eléctrico este martes 16 de diciembre en varios sectores de Cartago, debido a trabajos de construcción de red eléctrica en la zona de Ochomogo.

Los cortes iniciarán a las 7:30 a. m. y se extenderán hasta las 4 p. m., en el sector oeste de la pista, entre el local de autos usados Exit y la tienda de embutidos El Gaucho.

De acuerdo con la planificación de Jasec, se incluye a establecimientos como Drive Evolution Motores Británicos, Mini Súper Ruta 2, Don Colchón, Taller Automotriz Especializado, Distribuidora Jirón, Corporación Artícula Nacional, Ferromax, Transporte La Lima, entre otros. También se verán interrumpidos brevemente clientes residenciales cercanos a Pequeño Mundo y Walmart, con cortes de aproximadamente 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde.

La suspensión forma parte de las labores de ampliación y mejora de la red eléctrica en Cartago, según los planes técnicos de la institución.