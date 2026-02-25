Cortes de luz de Jasec en Paraíso este jueves 26 de febrero por mantenimiento en red eléctrica

Jasec realizará mantenimiento en Paraíso este 26 de febrero y suspenderá el servicio eléctrico durante más de ocho horas.

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) suspenderá el servicio eléctrico el jueves 26 de febrero de 2026 en el cantón de Paraíso, provincia de Cartago, por labores de mantenimiento preventivo en las líneas de media y baja tensión.

La interrupción iniciará a las 8 a. m. y se extenderá hasta las 4:30 p. m., según detalla el aviso oficial de la entidad.

Zonas afectadas en Paraíso

El corte impactará el circuito Paraíso-Cuarto Alimentador, específicamente en el trayecto comprendido del Centro de Control El Bosque hasta el Mall Paraíso.

También se verán afectados clientes ubicados entre el Mall Paraíso y el Estadio de Paraíso, entre ellos:

Mall Paraíso

Iglesia Manantiales de Vida Eterna

Vivero Orty Flor

Servicentro Automotriz Reenfrío (medidor 200431)

Servifrenos del Este

Centro de Acopio Paraíso

Taller Roque

A estos se suman comercios, centros educativos, torres de telecomunicaciones, condominios y viviendas en sectores como Llanos de Santa Lucía, barrio IMAS y alrededores de Plycem.

Además, por maniobras operativas para aislar y restablecer la zona de trabajo, habrá afectación en el trayecto del Centro de Control El Bosque hasta el Mall Paraíso, lo que incluye urbanización Doña Flora, Grupo AGMOL, Inquisa y la ASADA local.

Para consultas, la entidad habilitó el Centro de Contacto con el Cliente al teléfono 2550-6800.