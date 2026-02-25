El País

Cortes de luz de Jasec en Paraíso este jueves 26 de febrero por mantenimiento en red eléctrica

Vecinos y negocios de Paraíso deberán tomar previsiones ante una extensa suspensión eléctrica programada para este jueves

Por Silvia Ureña Corrales
Jasec realizará mantenimiento en Paraíso este 26 de febrero y suspenderá el servicio eléctrico durante más de ocho horas. (Rafael Pacheco Granados)







