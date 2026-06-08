El País

Cortes de luz de Jasec en Cartago este miércoles 10 de junio: Oreamuno tendrá suspensión eléctrica

Consulte aquí el mapa de afectación, horarios y sectores incluidos en la suspensión programada por Jasec

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Por Silvia Ureña Corrales
JASEC
San Rafael de Oreamuno y varios barrios de Cartago permanecerán sin electricidad durante ocho horas por trabajos de mantenimiento de Jasec.







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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