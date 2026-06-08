Cortes de luz de Jasec en Cartago este miércoles 10 de junio: Oreamuno tendrá suspensión eléctrica

San Rafael de Oreamuno y varios barrios de Cartago permanecerán sin electricidad durante ocho horas por trabajos de mantenimiento de Jasec.

Los vecinos de San Rafael de Oreamuno y sectores aledaños enfrentarán cortes de luz programados este miércoles 10 de junio debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica que realizará la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec). La suspensión se extenderá de 8 a. m. a 4 p. m.

La interrupción responde a labores de mantenimiento preventivo en líneas de media y baja tensión del circuito San Blas. Los trabajos buscan fortalecer la confiabilidad del sistema y reducir el riesgo de averías futuras.

Horario de la suspensión

Inicio: 8 a. m.

8 a. m. Restablecimiento previsto: 4 p. m.

4 p. m. Fecha: miércoles 10 de junio de 2026.

Sectores afectados

La afectación abarcará amplios sectores de San Rafael de Oreamuno desde el BCR de San Rafael de Oreamuno hasta 100 metros norte del Bar México, entre ellos:

Barrio Las Columnas.

Urbanización Doña Marta.

Calle Los Muertos.

Urbanización El Llano.

Urbanización Bosque Real.

Urbanización Vista Hermosa.

Urbanización Sagrada Familia.

Urbanización María Auxiliadora.

Urbanización Padre Méndez.

Urbanización Las Flores.

Veredas del Irazú.

Alrededores de Maxi Palí San Rafael.

Sectores cercanos a Palí Los Ángeles.

También se verán afectados comercios, centros médicos, centros educativos, oficinas, restaurantes, supermercados y residencias distribuidos en distintos puntos del cantón.

La entidad indicó que las maniobras estarán a cargo del Departamento Mantener la Red.

Jasec comunicó a sus abonados mediante boletas, sitio web y redes sociales, e indicó que se mantendrá una línea verde para los afectados por maniobras breves y una línea roja para quienes estarán sin electricidad todo el día.