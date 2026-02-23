Cortes de luz de Jasec en Cartago este martes 24: revise si su comunidad está en la lista

Jasec suspenderá el servicio eléctrico este martes 24 en varios sectores de Cartago por mantenimiento y obras en la red.

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) aplicará cortes de luz este martes 24 en varios sectores del cantón central de Cartago, debido a trabajos programados en la red eléctrica.

Las interrupciones se extenderán en distintos horarios según el circuito intervenido. En el sector de Agua Caliente, Cerrillos y comunidades cercanas, la suspensión iniciará a las 8 a. m. y el servicio se restablecerá a las 4:30 p. m. El objetivo es realizar mantenimiento preventivo en líneas de media y baja tensión.

Los trabajos afectarán el circuito Cerrillos, específicamente el ramal Bazar Mary, desde la escuela de música en Agua Caliente hasta la calle vieja a Cerrillos. También se verán impactados sectores como Urbanización María Isabel, Centro Educativo Juan Pablo II, barrio San Francisco, Lourdes, Navarro del Muñeco y Mata de Guineo, entre otros puntos residenciales y comerciales.

Entre los establecimientos señalados figuran supermercados, panaderías, talleres, centros educativos, clínicas dentales, gimnasios, fincas y urbanizaciones. Asimismo, se incluyen zonas como Alto del César, Navarrito y la antigua delegación policial de Agua Caliente.

En paralelo, Jasec ejecutará obras de construcción de red eléctrica en el circuito Ochomogo, únicamente en el sector oeste de la pista. En este caso, la suspensión será de 7:30 a. m. a 4 p. m.

El tramo afectado comprende desde Pequeño Mundo hasta la tienda de embutidos El Gaucho. Se verán impactados comercios y empresas como Walmart, Servicentro Delta, Ditesa, Ferromax, Mundo Mágico, así como clientes residenciales ubicados en las cercanías.

Jasec informó que las labores buscan fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del servicio en estos sectores del cantón.