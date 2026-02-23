El País

Cortes de luz de Jasec en Cartago este martes 24: revise si su comunidad está en la lista

Jasec suspenderá el servicio eléctrico este martes 24 en distintos puntos de Cartago por trabajos programados

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Jasec suspenderá el servicio eléctrico este martes 24 en varios sectores de Cartago por mantenimiento y obras en la red. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCcortes de luzcortes de electricidadJasec
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.