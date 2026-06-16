Cortes de luz de Jasec en Cartago este jueves 18 de junio

JASEC suspenderá el servicio eléctrico en comunidades de Tierra Blanca y San Blas durante ocho horas por trabajos en la red.

Un corte programado del servicio eléctrico afectará varios sectores del distrito de Tierra Blanca, en Cartago, este jueves 18 de junio de 2026. La suspensión se realizará entre las 8 a. m. y las 4 p. m. debido a trabajos de reubicación de postes en el circuito San Blas.

La interrupción fue anunciada por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec). Los trabajos impactarán el tramo comprendido entre 100 metros al sur del antiguo edificio de Papas El Volcán y Barrio Santísima Trinidad, en Tierra Blanca.

Entre las comunidades afectadas figuran Barrio Santísima Trinidad, Alto de San Blas, Santa Fe, Calle Las Caídas, El Rodeo, Villa Bonita, Tierra Blanca, Barrio Pueblito, San Graciano, La Misión, San Francisco, San Ramón y Santa Eduviges. También se verán afectados comercios, fincas agrícolas, centros educativos, sistemas de agua potable y otros servicios ubicados en la zona.

Además, Jasec informó que algunos clientes experimentarán interrupciones adicionales por maniobras operativas necesarias para aislar y restablecer la zona de trabajo. Estas afectaciones tendrán una duración aproximada de una hora entre las 8 a. m. y las 9 a. m., así como 45 minutos entre las 3:45 p. m. y las 4:30 p. m.

Dentro de los sitios que reportan afectación se encuentran la Cruz Roja de Tierra Blanca, la Escuela de Tierra Blanca, el Cen-Cinai, la Iglesia Católica de Tierra Blanca, el Palí de la localidad, la Asociación de Horticultores del Irazú, el Acueducto de Tierra Blanca y la sala de eventos Rancho Don Marino, entre otros establecimientos.

Jasec comunicó a sus abonados mediante boletas, sitio web y redes sociales, e indicó que se mantendrá una línea verde para los afectados por maniobras breves y una línea roja para quienes estarán sin electricidad todo el día.