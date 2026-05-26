Cortes de luz de ESPH suspenderán el servicio en zona de San Isidro este jueves

ESPH aplicará cortes de luz en Concepción de San Isidro este miércoles 28 de mayo debido a mantenimiento preventivo programado.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará una suspensión programada del servicio eléctrico en el distrito de Concepción, cantón de San Isidro, este jueves 28 de mayo del 2026.

La interrupción se aplicará entre las 7:30 a. m. y las 3 p. m. debido a trabajos de mantenimiento preventivo. La entidad afirmó que estas labores buscan garantizar un suministro eléctrico confiable y continuo para los usuarios.

La afectación alcanzará 169 clientes en el sector ubicado en el cruce de calle Chaves con calle Anonos.

La ESPH informó que comunicó la suspensión mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y Facebook.

Los usuarios pueden verificar si su servicio se verá afectado mediante el número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm