Cortes de luz de ESPH impactarán zona de Heredia este miércoles

Vecinos de Los Ángeles de San Rafael tendrán suspensión eléctrica este martes por mejoras programadas de la ESPH.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará una suspensión programada del servicio eléctrico en el distrito de Los Ángeles de San Rafael, Heredia, el miércoles 20 de mayo del 2026.

La interrupción se aplicará entre las 7 a. m. y la 1 p. m. debido a trabajos de mejora en las redes eléctricas, según informó la entidad.

La ESPH indicó que las labores buscan fortalecer el servicio y garantizar una mayor confiabilidad en el suministro eléctrico de la zona.

La afectación se concentrará en el sector comprendido desde la primera rotonda en El Tirol, 200 metros hacia el oeste de la Planta ESPH de Río Segundo, sobre el camino hacia Los Cipreses.

La empresa comunicó la suspensión mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y entrega de volantes.

Los usuarios pueden verificar si el corte afectará su servicio mediante el número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm