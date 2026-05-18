El País

Cortes de luz de ESPH impactarán zona de Heredia este miércoles

Una suspensión programada del servicio eléctrico afectará sector de Heredia este 20 de mayo. Revise horarios, zonas y detalles del anuncio de ESPH

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Por Silvia Ureña Corrales
ESPH suspenderá el servicio eléctrico este viernes en el condominio Be Cariari, Heredia.
Vecinos de Los Ángeles de San Rafael tendrán suspensión eléctrica este martes por mejoras programadas de la ESPH. (Gemini/Gemini)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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