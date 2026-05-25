Cortes de luz de ESPH dejarán sin electricidad a San Rafael de Heredia este miércoles

Más de 600 clientes tendrán suspensión eléctrica en San Rafael de Heredia por trabajos programados de la ESPH.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará una suspensión programada del servicio eléctrico en el cantón de San Rafael, distrito de Santiago, este miércoles 27 de mayo del 2026.

La interrupción se aplicará de 7 a. m. a 3 p. m. debido a trabajos de mantenimiento preventivo. La entidad indicó que estas labores buscan garantizar un suministro eléctrico confiable y continuo.

Según la información oficial, la afectación alcanzará a 619 clientes. El sector impactado será Jardines Universitarios 2.

La ESPH comunicó que informará sobre la suspensión mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y Facebook.

La institución recomendó a los usuarios revisar si su servicio se verá afectado mediante el número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm