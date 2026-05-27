El País

Cortes de luz de ESPH afectarán sectores de San Pablo este viernes

ESPH aplicará cortes de luz este viernes 29 de mayo en sectores de San Pablo de Heredia por mejoras eléctricas y reubicación de postería

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Por Silvia Ureña Corrales
ESPH suspenderá el servicio eléctrico este viernes en el condominio Be Cariari, Heredia.
ESPH suspenderá el servicio eléctrico en dos sectores de San Pablo este viernes 29 de mayo por trabajos programados. (Gemini/Gemini)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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