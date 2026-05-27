Cortes de luz de ESPH afectarán sectores de San Pablo este viernes

ESPH suspenderá el servicio eléctrico en dos sectores de San Pablo este viernes 29 de mayo por trabajos programados.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará dos suspensiones programadas del servicio eléctrico este viernes 29 de mayo del 2026 en sectores del cantón de San Pablo, en Heredia. Los trabajos obedecen a mejoras en la red eléctrica y reubicación de postería.

El primer corte afectará el distrito de Rincón de Sabanilla entre las 7 a. m. y las 12 p.m. La suspensión se ejecutará para fortalecer la confiabilidad del servicio eléctrico.

La afectación se concentrará en las cercanías de la empresa Etipres, frente a Walmart San Pablo.

La ESPH habilitó el siguiente enlace para que cada cliente consulte si su contrato se verá afectado por la suspensión: https://tinyurl.com/23jypfzm

El segundo corte se desarrollará en el distrito de San Pablo entre las 7 a. m. y la 1 p. m. En este caso, la empresa efectuará labores de reubicación de postería.

La interrupción abarcará el sector ubicado de la plaza de La Puebla, 100 metros al este y 200 metros al norte, en urbanización La Amelia.

La ESPH informó que comunicó las suspensiones mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y volantes.

Sectores y horarios afectados

Rincón de Sabanilla

Horario: 7 a. m. a 12 p.m.

Motivo: Mejoras en redes eléctricas.

Sector afectado: Empresa Etipres, frente a Walmart San Pablo.

San Pablo

Horario: 7 a. m. a 1 p. m.

Motivo: Reubicación de postería.

Sector afectado: Urbanización La Amelia, desde la plaza de La Puebla, 100 metros al este y 200 metros al norte.

Para más información, la ESPH mantiene disponibles sus canales oficiales de atención.