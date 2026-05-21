Cortes de luz de CNFL suspenderán el servicio en Escazú y Belén este viernes

Escazú y Belén tendrán cortes de luz programados este 22 de mayo por trabajos eléctricos de la CNFL.obras eléctricas.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico este viernes 22 de mayo del 2026 en sectores de Escazú y Belén, en Heredia, debido a trabajos de mantenimiento y obras en la red eléctrica.

En Escazú, el corte se aplicará entre la 1 a. m. y las 4 a. m. en Guachipelín, específicamente en el sector de Multiplaza Escazú. La CNFL realizará el retiro de un interruptor como parte de obras por contrato de redes eléctricas.

La afectación será parcial y abarcará zonas cercanas al centro comercial Multiplaza Escazú.

Por otra parte, en Belén de Heredia, la interrupción se extenderá desde las 8 a. m. hasta las 3:30 p. m. en el sector de La Ribera. Los trabajos corresponden a mantenimiento preventivo de obras eléctricas.

En este caso, el corte afectará de forma total a la urbanización Joaquín Chaves y a viviendas cercanas.

Zonas y horarios afectados

San José, Escazú, Guachipelín (parcial)

Horario: 1 a. m. a 4 a. m.

1 a. m. a 4 a. m. Categoría: Obras por contrato de redes eléctricas

Obras por contrato de redes eléctricas Trabajo: Retiro de interruptor

Retiro de interruptor Sector afectado: Multiplaza Escazú (parcial)

Heredia, Belén, La Ribera (parcial)

Horario: 8 a. m. a 3:30 p. m.

8 a. m. a 3:30 p. m. Categoría: Mantenimiento de obras eléctricas

Mantenimiento de obras eléctricas Trabajo: Mantenimiento preventivo

Mantenimiento preventivo Sector afectado: Urbanización Joaquín Chaves

Para más información sobre las suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones