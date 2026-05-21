El País

Cortes de luz de CNFL suspenderán el servicio en Escazú y Belén este viernes

Miles de personas en Escazú y Belén deberán prepararse para interrupciones eléctricas este jueves por trabajos programados de la CNFL en sectores residenciales y comerciales

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Por Silvia Ureña Corrales
Electricidad, labores de mantenimiento de la infraestructura eléctrica
Escazú y Belén tendrán cortes de luz programados este 22 de mayo por trabajos eléctricos de la CNFL.obras eléctricas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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