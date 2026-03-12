Cortes de luz de CNFL este viernes en La Uruca y Tirrases: estos serán los horarios

CNFL realizará cortes de luz en La Uruca y Tirrases este 13 de marzo. Las suspensiones obedecen a mantenimiento eléctrico y mejoras en la red.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció cortes de luz programados en sectores de La Uruca (La Peregrina) y Tirrases de Curridabat para el viernes 13 de marzo del 2026. La suspensión del servicio responde a trabajos de mantenimiento preventivo y cambios en infraestructura eléctrica.

Los cortes afectarán viviendas y comercios durante varias horas.

El primer corte se realizará en La Uruca, sector La Peregrina, desde las 7:30 a. m. hasta las 12 p.m.

La interrupción corresponde a mantenimiento de obras eléctricas de carácter preventivo.

El área afectada comprende:

De salón comunal de La Peregrina, 150 metros al este.

En la zona predominan casas de habitación, por lo que residentes del sector deberán prepararse para la suspensión temporal del servicio.

El segundo corte se realizará en Tirrases de Curridabat, desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m.

La CNFL ejecutará cambio de herrajes como parte de proyectos empresariales.

El sector afectado comprende:

Colonia Cruz, desde calle 113, 250 metros al noroeste, sobre la diagonal entre avenidas 70 y 72.

También se verán afectadas:

Calles 113B, 111A, 115, 115A y calle La Amistad

Avenidas 70 y 72

Entre los sitios de referencia dentro del área se encuentran:

Bazar Yahaziel

Deluxe

Tiempos

Perfumería Árabe Lahafa

Pulperías del sector

Nails MN

XCON

Asociación Presencia y Compasión

Casas de habitación

Para conocer detalles de otras suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones