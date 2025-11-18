Cortes de luz alcanzarán zonas de San José y Alajuela este miércoles

Zonas de San José y Alajuela estarán sin electricidad por trabajos de CNFL este 19 de noviembre. Revise el cronograma.

Varias zonas de San José y Alajuela sufrirán interrupciones del servicio eléctrico este miércoles 19 de noviembre, debido a distintos trabajos programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Las suspensiones se extenderán desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m., según la zona, e impactarán tanto residencias como negocios, centros educativos, edificios gubernamentales y comercios.

San Pedro de Montes de Oca: conversión de voltaje

En este distrito se ejecutarán obras de conversión de voltaje, de 7:30 a. m. a 5 p. m. Las interrupciones afectarán desde Tienda Nueces hasta Yamuni, así como desde Grand Motors hasta Plaza del Sol.

Entre los lugares afectados figuran Electro San Pedro, Clínica Dental Dr. Jorge Sáenz Beirute, Taller J. Feyth, Grand Motors, Hipermascotas, Plaza La Lomita, Little Caesars, Instituto Costarricense de Electricidad, Millicom Cable, el Centro Comercial del Prado, la Municipalidad de Montes de Oca, la Asociación Nacional de Empleados Judiciales y casas de habitación.

Zapote (San José): relocalización de postería

Entre las 8 a. m. y las 4 p. m., se ejecutarán labores de relocalización de postería cerca del parque Los Mangos. El corte afectará a viviendas, el parqueo de la Universidad LCI Veritas y oficinas de Poyectonica.

Merced (San José centro): mantenimiento en red subterránea

Este corte, entre 7:30 a. m. y 3 p. m., forma parte de labores de mantenimiento preventivo en la red de media tensión subterránea. El área afectada abarca de calle 2 a calle 8 y de avenida 2 a avenida 3.

Entre los puntos de referencia se encuentran Tienda La Gloria, Correos de Costa Rica, el Banco Nacional, el Banco Central de Costa Rica, el Edificio Rumega y el Mercado Central (sector este).

Santa Ana (Brasil): mantenimiento preventivo

Desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m., se llevará a cabo mantenimiento en calles como La Planta, Las Mesas y la Transversal 86. El corte impactará a Barrio Los Ángeles, Residencial Vistas del Cañón, Condominio Lomas de Santa Ana y áreas cercanas a la Planta Hidroeléctrica Brasil.

Guácima (Alajuela): extensión de líneas

En esta zona se trabajará en la extensión de líneas, desde la pista de motocross hacia el este. El servicio se suspenderá de 8 a. m. a 4 p. m. y afectará viviendas, la Planta Ventanas CNFL, la Planta Ventanas ICE y las instalaciones del COSEVI.

Para consultar si su servicio se verá afectado por esta suspensión programada, puede ingresar su número NISE en el sitio oficial.