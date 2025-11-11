Cortes de luz afectarán zonas de San José, Heredia y Alajuela este miércoles

CNFL realizará cortes de luz este martes en Escazú, Curridabat, Heredia y Alajuela por obras de mantenimiento y extensión.

Este miércoles 12 de noviembre del 2025, varios sectores de San José, Heredia y Alajuela enfrentarán cortes de luz programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Las suspensiones están previstas como parte de proyectos de conversión de tensión, mantenimiento preventivo y extensión de redes trifásicas, lo que implicará interrupciones del servicio en diferentes horarios y zonas del país.

En Curridabat, los cortes comenzarán a las 7:30 a. m. y se extenderán hasta las 5 p. m. La zona afectada incluye el tramo que va del Central Market 550 metros al sureste sobre transversal 95 hasta el Banco Popular, abarcando la avenida 40 y la calle 97.

Entre los sitios de referencia impactados se encuentran Pequeño Mundo, Municipalidad de Curridabat, TacoBell, Claro CR Telecomunicaciones S.A., Millicom Cable de Costa Rica S.A., AM PM, y varias residencias y empresas ubicadas en el sector.

En Santa Bárbara de Heredia, específicamente en la comunidad de Jesús, el servicio será interrumpido de 8 a. m. a 4 p. m. La suspensión corresponde a labores de extensión de líneas trifásicas frente a la Planta Birri Pipaza, lo cual afectará a zonas residenciales y comercios como Expo Flora y Ragua.

Por su parte, en Escazú, distrito de San Rafael, también habrá un corte entre 8 a. m. y 4 p. m. Se trata de trabajos de mantenimiento preventivo desde la subestación del ICE, en el Alto de las Palomas, hasta la subestación de bombeo del AyA, en el cruce del Country Club.

Este corte impactará una amplia gama de comercios, residencias y servicios como Gasolinera EGS, Plaza Los Laureles, Centro Comercial La Paco, AM PM, Farmacia La Bomba, Embajada de Estados Unidos, Bac San José, Country Club y clínicas, gimnasios y centros educativos.

En La Guácima de Alajuela, el corte se realizará desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m., y será parte de un proyecto de extensión de líneas. El área afectada va desde la pista de motocross 900 metros al este, donde principalmente se encuentran casas de habitación.

Para más detalles sobre estas y otras suspensiones, usted puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones