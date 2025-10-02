Cortes de luz afectarán zonas de Heredia este viernes

ESPH suspenderá el servicio eléctrico este viernes en el condominio Be Cariari, Heredia.

Este viernes 3 de octubre, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) interrumpirá el servicio eléctrico en el condominio Be Cariari, ubicado en el cantón central de Heredia.

El corte iniciará a las 8 a. m. y se extenderá hasta las 4 p. m.

Según informó la institución, el motivo de la suspensión obedece a labores de mantenimiento preventivo en la red de distribución eléctrica. El objetivo es garantizar un suministro más confiable y continuo para las personas usuarias.

El corte de luz afectará a un total de 53 suministros eléctricos. La ESPH notificó sobre esta interrupción mediante su sitio web.

Las personas interesadas pueden consultar si su contrato se encuentra dentro del área de suspensión ingresando al siguiente enlace y digitando su número de contrato: https://tinyurl.com/23jypfzm