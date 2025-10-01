El País

Cortes de luz afectarán zonas de Heredia este jueves por trabajos de la ESPH

Cortes de luz en Heredia este 2 de octubre por trabajos de la ESPH. Verifique si su vivienda será afectada y consulte los horarios aquí

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Dos sectores de Heredia tendrán cortes de luz este 2 de octubre por mejoras en transformadores, según confirmó la ESPH.
Dos sectores de Heredia tendrán cortes de luz este 2 de octubre por mejoras en transformadores, según confirmó la ESPH. (Gemini/Gemini)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCESPHCortes de luzCortes
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.