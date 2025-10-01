Cortes de luz afectarán zonas de Heredia este jueves por trabajos de la ESPH

Dos sectores de Heredia tendrán cortes de luz este 2 de octubre por mejoras en transformadores, según confirmó la ESPH.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) interrumpirá temporalmente el suministro eléctrico en dos sectores del cantón central de Heredia el próximo 2 de octubre del 2025.

La suspensión del servicio responde a trabajos programados para el reemplazo de transformadores, con el fin de optimizar el abastecimiento de energía en la zona.

El primer corte se llevará a cabo de 7:30 a. m. a 9 a. m. en la urbanización Vista del Tural, mientras que el segundo se realizará entre 10 a. m. y mediodía en las cercanías de la Iglesia de San Isidro, específicamente 100 metros hacia el norte y 50 metros hacia el este.

Según comunicó la ESPH, se notificó a las personas usuarias mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y distribución de volantes.

En total, 62 clientes podrían verse afectados por estos cortes, por lo que se recomienda consultar directamente con el número de contrato en el siguiente enlace habilitado por la empresa: Consulte si le afecta esta suspensión ingresando a este link.