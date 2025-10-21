Cortes de luz afectarán zonas de Heredia este miércoles

Cortes de luz en Heredia afectarán 23 suministros este miércoles por labores de mantenimiento y optimización.

Dos sectores de Heredia se quedarán sin electricidad este miércoles 22 de octubre debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

Los cortes comenzarán a las 7:30 a. m. y se extenderán hasta el mediodía, según los avisos divulgados por la empresa a través de su página web, mensajes de texto, WhatsApp y volantes informativos.

En total, 23 suministros eléctricos estarán sin servicio temporalmente.

Uno de los cortes se dará por mantenimiento preventivo, y afectará el área de Rincón de Ricardo, específicamente en el condominio Hacienda Las Flores, 100 metros hacia el norte, mano derecha. Este corte está programado desde las 7:30 a. m. hasta las 10 a. m., con 20 suministros afectados.

El segundo corte, que responde a la instalación de transformadores para optimizar el suministro eléctrico, afectará la zona 200 metros al oeste y 100 metros al sur del restaurante La Troja. Esta interrupción irá de 7:30 a. m. al mediodía, y afectará tres suministros.

La ESPH recomendó a los abonados consultar con su número de contrato si están dentro de las áreas que se verán interrumpidas, en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm