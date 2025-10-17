Cortes de luz afectarán zonas de Curridabat este sábado: tome nota de los horarios y sectores

El corte eléctrico impactará comercios y casas en Tirrases, Curridabat, desde las 7:30 a.m. hasta las 5 p.m. este sábado.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico en varias calles del distrito de Tirrases, en Curridabat, este sábado 18 de octubre, entre las 7:30 a.m. y las 5 p.m., debido a trabajos de extensión de líneas en la zona.

La interrupción forma parte de un proyecto empresarial de la CNFL y se extenderá a lo largo de la Ruta Nacional 210, desde el comercio Súper Baterías La Colina hasta el Súper Tirrases, lo que incluye de forma parcial las avenidas 66A, 62 y la calle 75.

Entre los comercios, residencias e instituciones que se verán impactadas por la suspensión figuran la Lavandería Gachira, el Parque Recreativo San Francisco, el restaurante Hong Wa, la Clínica Dental Dra. Gina Sánchez, el Sport Bar La Colina, la Florería Casa Creativa, Súper Tirrases y el Mercado Popular, así como varias empresas de telecomunicaciones y talleres mecánicos.

También se afectarán locales como Enchapes Costa Rica, Auto Sensores, Bazar NANA, Mi Clínica Odontológica, Yodo Cletas, la Asociación Iglesia Cristiana Misionera Ágape, Repuestos Cheng, Veterinaria Dr. Priale, el centro de pinturas San José Obrero S.A., entre otros negocios y viviendas.

Para más información o para confirmar si su propiedad se encuentra dentro del área afectada, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones