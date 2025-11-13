Cortes de luz afectarán varios sectores de San José este viernes

Tres sectores del cantón de San José enfrentarán cortes de luz este viernes 14 de noviembre, debido a trabajos programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Las interrupciones eléctricas se realizarán en distintos horarios según el tipo de proyecto en ejecución, afectando tanto residencias como comercios.

En Curridabat, el corte será entre las 7:30 a. m. y las 2 p. m., como parte de una extensión de líneas vinculada a proyectos empresariales.

El área afectada abarca desde el bar Punta de Lanza, 200 metros sur sobre calle 103 y alrededores, donde se encuentran puntos de referencia como Clima Frío Aire Acondicionado, la Academia Galera Jiu Jitsu, Apartamentos Tiribí S.R.L., Maderas El Ciprés S.A., Du Sa Jewa S.A. y Proyección Dual S.A.

En el distrito de Higuito, en Desamparados, la suspensión del servicio se extenderá desde las 8 a. m. hasta las 3 p. m., debido a mantenimiento preventivo de obras eléctricas. Esta interrupción se concentrará 300 metros al sur de la terminal de buses de Santa Bárbara de Higuito, en la localidad de San Miguel.

Por último, en el barrio Cristo Rey, el corte tendrá lugar entre las 8 a. m. y las 2 p. m., también por mantenimiento preventivo. El sector afectado se encuentra en el costado este del Liceo del Sur, entre calle 16 y avenidas 22 y 24.

Para más información, consulte:www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones