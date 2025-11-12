El País

Cortes de luz afectarán Escazú, Montes de Oca y Pavas este jueves

La CNFL realizará cortes de luz este jueves 13 de noviembre en sectores de San José. Consulte las zonas afectadas

Por Silvia Ureña Corrales
Los cortes afectarán Escazú, Montes de Oca y Pavas entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m. por trabajos de mantenimiento y extensión de líneas. (Jeffrey Zamora R)







Silvia Ureña Corrales

