Cortes de luz afectarán Escazú, Montes de Oca y Pavas este jueves

Los cortes afectarán Escazú, Montes de Oca y Pavas entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m. por trabajos de mantenimiento y extensión de líneas.

Varias zonas de San José enfrentarán cortes de luz este jueves 13 de noviembre debido a distintos trabajos eléctricos programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Las interrupciones afectarán barrios de Escazú, Montes de Oca y Pavas, en horarios que van desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

En San Pedro de Montes de Oca, el servicio se suspenderá entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m. por una extensión de líneas vinculada a proyectos empresariales. Las áreas comprometidas se ubican entre la Dirección de Calificación de la Invalidez y la zona de Analítica Investigación de Mercados. También se verá afectado el tramo desde la Casita de la Sopa hasta los Apartamentos Farallón.

Entre los puntos de referencia en esta zona se incluyen centros educativos como el Instituto Educativo de Juventus y el ILISA, además de negocios como Rack Nation, Agronel S.A., Cable Visión de C.R., City Sloth S.R.L. y el Instituto Costarricense de Electricidad. También se verán afectados edificios de vivienda como los Apartamentos Farallón.

En Escazú, el corte será de 8 a. m. a 4 p. m. por trabajos contratados para la ampliación de redes. El sector comprometido va desde el Polideportivo hasta el centro comercial Distrito Cuatro, incluyendo comercios como Starbucks Coffee, Harley Ranch, Plaza Mundo y el Servicentro G24. También se verán afectadas zonas residenciales como Condominio Badulla, Condominio Euro Loft y la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos.

En Sabanilla, Montes de Oca, la CNFL ejecutará mantenimiento preventivo en el sector que va desde Parrillada en la Choza hasta el residencial Prados del Este. Esta interrupción se mantendrá entre las 8 a. m. y las 4 p. m., e impactará viviendas y urbanizaciones como Condominio Vista del Valle y Apartamentos Las Españolita.

Finalmente, en Pavas centro, el corte eléctrico programado entre las 8 a. m. y las 3 p. m. responde a una relocalización de postería. El área afectada estará ubicada 50 metros al oeste y 75 metros al norte del restaurante Metrópoli 2.

La CNFL recomienda a las personas usuarias tomar las previsiones necesarias, especialmente en el uso de equipos electrónicos sensibles, refrigeración de alimentos y gestión de operaciones comerciales.

Para más información, consulte: www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones