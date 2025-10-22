Cortes de luz afectarán varios sectores de Cartago este jueves

Este jueves habrá cortes de luz en Cartago entre las 8 a. m. y las 4 p. m. por mejoras eléctricas, confirmó Jasec.

Vecinos de San Pablo de Oreamuno, en Cartago, enfrentarán un corte programado del servicio eléctrico este jueves 23 de octubre, entre las 8 a. m. y las 4 p. m., debido a labores de mejora en la red de distribución.

La suspensión será ejecutada por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) y afectará a distintos sectores del circuito Pacayas, según lo informado por el Departamento de Mantenimiento de la Red.

Entre los sitios donde se interrumpirá el servicio se encuentran:

Finca San Pablo.

Iglesia de San Pablo.

Ebais de San Pablo.

Abastecedores La Orquídea y La Guadalupana.

ASADA de San Pablo.

Minisúper Divino Niño.

Lecherías de Nelson, Alejandra y Vernon Montero.

Agro San Pablo y Almácigos Green Plant.

Ganadería San Bosco.

Bar La Carreta.

Torre de Telecomunicaciones (medidor 317647).

Vecinos residenciales de San Pablo de Oreamuno y Charcalillos.

Además, por maniobras técnicas para aislar la zona de trabajo, también habrá afectaciones desde el cruce de Charcalillo y San Pablo de Oreamuno hasta el río Birrís. Esto impactará a:

Barrio Santa Eduviges.

Barrio San Isidro.

Finca María Lourdes.

Empacadora Kenneth Mora.

Jasec anunció que el objetivo de estas labores es fortalecer la calidad del suministro eléctrico en el área. La entidad comunicó los cortes mediante su sitio web, redes sociales y perifoneo, según lo establece su protocolo de atención al cliente.

Para más información, usted puede comunicarse con el Centro de Contacto al número 2550-6800.