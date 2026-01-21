Cortes de luz afectarán varias comunidades de Guanacaste, Puntarenas y Limón este 22 de enero

Varias comunidades de Guanacaste, Puntarenas y Limón enfrentarán cortes de luz programados este jueves 22 de enero, debido a trabajos de reubicación de líneas, mantenimiento preventivo y poda de árboles que ejecutará el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Las suspensiones eléctricas se extenderán hasta por ocho horas en algunos sectores. Las labores buscan fortalecer la red de distribución y garantizar un servicio más estable.
Zonas y horarios de los cortes programados
Guanacaste
- Hojancha – Puerto Carrillo: Playa Laguna y Loma Alta. De 1 a. m. a 9 a. m. Motivo: Reubicación de línea
- Liberia – Mayorga: San Luis. De 8 a. m. a 1 p. m. Motivo: Poda de árboles
Puntarenas
- Corredores – Laurel: San Juan de Laurel. De 7 a. m. a 1 p. m. Motivo: Mantenimiento
- Quepos – Naranjito: Naranjito. De 8 a. m. a 1 p. m Motivo: Mantenimiento
Limón
- Limón – Matama: La Bomba. De 8 a. m. a 12 p. m. Motivo: Mantenimiento
- Siquirres – Siquirres: La Lola, La Loma, Bomba AyA 28 Millas, Unión Campesina, San Carlos y San Pablo.⏱De 8 a. m. a 1 p. m. Motivo: Mantenimiento
- Guácimo – Guácimo: Entrada a Petrogas. De 8 a. m. a 1 p. m. Motivo: Mantenimiento
Más información: Consulte los cortes programados del ICE