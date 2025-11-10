Cortes de luz afectarán sectores de San José, Cartago y Alajuela este martes

El 23/05/2012, a las 08:45 am , La Uruca - Barrio Mxico corte del fluido electrico en esta sector, por lo que los semaforos estaban sin funcionamiento, entonces la polic's de trnsito se hizo cargo para que hubiera orden del tnsito en la calle, varias cuadrillas de compaa nacional de Fuerza y Luz Fotos:Adriana Araya/La Nacin

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico en sectores de San José, Cartago y Alajuela el próximo martes 11 de noviembre, debido a distintos trabajos de mejora en la red.

Las interrupciones están programadas en horario diurno y afectarán tanto zonas residenciales como comerciales.

En la provincia de San José, el cantón de Curridabat será impactado parcialmente por un corte que iniciará a las 7:30 a. m. y se extenderá hasta las 5 p. m. La causa es la extensión de líneas eléctricas en la zona de avenida 52, específicamente 300 metros al noreste del Café Rey, abarcando parcialmente la Alameda Chapultepec.

Entre los puntos de referencia figuran la Pulpería Florcas, Artículos de limpieza Tito, la Municipalidad de Curridabat, el Salón Comunal Chapultepec, varias casas de habitación y empresas como Cable Visión, Liberty Telecomunicaciones, Soni Visión S. A. y Inversiones Inmabla MB S. A.

En el cantón Central de San José, sector Uruca, los cortes se aplicarán entre las 8 a. m. y las 4 p. m. por trabajos de relocalización de postería. El corte comprende desde Autos Suzuki hasta Rositer Carballo, en una calle paralela a la Ruta 1.

El área afectada incluye desde casas de habitación hasta establecimientos como Repretel, Ministerio de Justicia y Paz, Migración y Extranjería, POPS, Corona, Suzuki, ITP, TicaBus, Parroquia Santa Catalina, Centro Educativo Kids Comunity, CCSS Ortesis y Prótesis, así como las residenciales Flor Natalia, Carvajal Castro, El Solar, VURÁ y Pontevedra.

En la provincia de Cartago, específicamente en el cantón de La Unión, sector Dulce Nombre, el corte se extenderá de 8 a. m. a 4 p. m. por labores de relocalización de postes. El área comprometida parte desde el Supermercado Palí, 1,5 kilómetros hacia el norte.

Dentro de los puntos destacados se encuentran el Hospital Chacón Paut, Hogares Crea, el Centro de la Familia Cristiana, Escuela El Carmen, así como las urbanizaciones Naturaleza del Este, La Cima, Tirrá 1 y 2, Las Brisas 1 y 2 y los condominios DÖR y El Rosario.

Finalmente, en la provincia de Alajuela, cantón Central, distrito Guácima, se desarrollarán trabajos de traslado de líneas secundarias desde la Escuela Once de Abril, 1 kilómetro al sur.

El corte se mantendrá de 8 a. m. a 4 p. m. y afectará viviendas y comercios como el Minisúper Los Mangos, Minisúper Lico JB, Neko’s Barber Shop y Fisio Mora.

Para más información, puede visitar el sitio oficial de suspensiones programadas de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones