El País

Cortes de luz afectarán sectores de San José, Cartago y Alajuela este martes

La CNFL suspenderá el servicio eléctrico este martes 11 en zonas de San José, Cartago y Alajuela por trabajos de mejora en la red eléctrica, estos son los detalles

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El 23/05/2012, a las 08:45 am , La Uruca - Barrio Mxico corte del fluido electrico en esta sector, por lo que los semaforos estaban sin funcionamiento, entonces la polic's de trnsito se hizo cargo para que hubiera orden del tnsito en la calle, varias cuadrillas de compaa nacional de Fuerza y Luz Fotos:Adriana Araya/La Nacin







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzCortesCNFL
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.