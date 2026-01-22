Cortes de luz afectarán sectores de Limón y Cartago este viernes por trabajos del ICE

Los cortes eléctricos afectarán zonas de Limón y Cartago este viernes 23 de enero, según informó el ICE.

Varias comunidades de las provincias de Limón y Cartago enfrentarán cortes de electricidad este viernes 23 de enero, debido a trabajos de mantenimiento programados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

En el cantón de Matina, en la provincia de Limón, el servicio se suspenderá en el centro de Namaldi y sus alrededores, incluyendo la zona cercana a la escuela y al colegio. El corte iniciará a las 7 a. m. y se extenderá hasta las 12 p.m.

Por otra parte, en Cartago, se reportarán afectaciones en dos cantones. En el distrito de Turrialba, específicamente en Chirraca el Recreo, el corte comenzará a las 8 a. m. y finalizará a la 1 p. m. Mientras que en el distrito de Orosi, en el cantón de Paraíso, la suspensión será en Tapantí, desde las 8 a. m. hasta las 2 p. m.

Estas labores de mantenimiento son necesarias para garantizar la estabilidad y calidad del servicio eléctrico en las zonas afectadas.

Para más información sobre cortes programados, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/