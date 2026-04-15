Cortes de luz afectarán sectores de Goicoechea este viernes: este es el horario

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó cortes de luz en varios sectores de Mata Plátano y El Carmen, en el cantón de Goicoechea, San José, para el viernes 17 de abril del 2026. La suspensión se realizará entre las 7:30 a. m. y las 3:30 p. m. debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

La interrupción afectará de forma parcial estas comunidades, con impacto directo en urbanizaciones completas como Claraval, Tepeyac 1 y Tepeyac 2. En total, la CNFL estima que 776 servicios eléctricos estarán sin suministro durante la jornada.

Entre los puntos de referencia dentro del área afectada se encuentran el Colegio Cristiano Reformado y el condominio El Ángel, zonas que podrían experimentar la suspensión durante el horario indicado.

La institución indicó que estos trabajos buscan mejorar la calidad del servicio y reducir el riesgo de fallas en el sistema eléctrico.

Para más información y detalles actualizados sobre los cortes programados, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones