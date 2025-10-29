Cortes de luz afectarán sector de Heredia este jueves por trabajos de mantenimiento

La ESPH suspenderá el servicio en un sector de Heredia este jueves 30 de octubre, de 7:30 a. m. a 10 a. m.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) suspenderá el suministro eléctrico este jueves 30 de octubre del 2025, debido a labores de mantenimiento en un transformador. El objetivo es asegurarle a usted un servicio más confiable y continuo.

El corte se realizará entre las 7:30 a. m. y las 10 a. m., en el siguiente sector de Heredia: De la entrada al Condominio Rincón Verde 2, 30 metros hacia el este.

En total, 34 servicios eléctricos resultarán afectados por este corte programado.

Según comunicó la ESPH, la información fue divulgada por medio de su página web, mensajes de texto, WhatsApp y volantes distribuidos en la zona. Se recomienda verificar si su suministro estará incluido en esta suspensión a través del siguiente enlace, utilizando su número de contrato: https://tinyurl.com/23jypfzm