Cortes de luz afectarán San Rafael de Heredia este jueves 5 de febrero

Suspensión eléctrica en Heredia dejará sin servicio a más de 300 abonados por trabajos de mantenimiento programados por la ESPH este jueves

Por Silvia Ureña Corrales
Corte de luz afectará Concepción, San Rafael, este 5 de febrero por trabajos de mejora en red eléctrica de la ESPH (Cortesía ESPH)







