Cortes de luz afectarán San Rafael de Heredia este jueves 5 de febrero

Corte de luz afectará Concepción, San Rafael, este 5 de febrero por trabajos de mejora en red eléctrica de la ESPH

Los residentes de la comunidad de Concepción, en el cantón de San Rafael, Heredia, experimentarán una interrupción en el servicio eléctrico el jueves 5 de febrero del 2026, entre las 7 a. m. y las 4 p. m., debido a labores de mejora en la red de distribución por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

Según informó la entidad, se instalarán dos nuevos postes con el fin de reforzar la infraestructura eléctrica y garantizar la confiabilidad del suministro en la zona.

La afectación abarcará toda la calle Burial #2, desde la entrada principal y hacia el este hasta el Mini Súper Licorera Camacho. En total, 329 servicios resultarán impactados por la suspensión programada.

La ESPH comunicó esta medida mediante su sitio web oficial, mensajes de texto, WhatsApp y su perfil en Facebook.

Para más información sobre esta y otras interrupciones programadas, puede visitar directamente los canales oficiales de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia.