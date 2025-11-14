Cortes de luz afectarán San Pedro y Lourdes este sábado: estos son los detalles

La CNFL suspenderá el servicio eléctrico este sábado 15 de noviembre en sectores de San Pedro y Lourdes por obras programadas.

Este sábado 15 de noviembre, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico en sectores de San Pedro y Lourdes, en San José, debido a labores del proyecto “Transición Aérea Subterránea”, dentro de la categoría de Proyectos Empresariales.

La interrupción se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m. y afectará zonas residenciales y comerciales. La CNFL recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias ante la duración del corte.

Zonas afectadas

El corte comprende los siguientes tramos:

De Billares Roof, 100 metros al sur sobre Calle 81 hasta Condominio Solaris, incluyendo la Avenida 5.

Campus Residencias, frente al Minisúper Al Chile, con afectación parcial sobre la Calle 79.

Sitios de referencia afectados

Algunas empresas y residencias ubicadas en el área de suspensión incluyen:

Condominio Solaris

Roof Pool Bar

Asociación Loyola

Campus Residencias

Casas de habitación

Empresas como: Aragonito Ciento Diez S. A., Carpathian Wizard S. A., Ensambladora Automotriz S. A., Importadora Maynard S. A., Lapislázuli Solaris Doscientos Ocho S. A., Montaña Memoria Inmortal S. A., entre otras.

Para más detalles, puede visitar el sitio oficial:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones