El País

Cortes de luz afectarán San Pedro y Lourdes este sábado: estos son los detalles

La CNFL suspenderá el servicio eléctrico este sábado 15 de noviembre en sectores de San Pedro y Lourdes por labores de modernización en la red, conozca todos los detalles

Por Silvia Ureña Corrales
La CNFL suspenderá el servicio eléctrico este sábado 15 de noviembre en sectores de San Pedro y Lourdes por obras programadas.
La CNFL suspenderá el servicio eléctrico este sábado 15 de noviembre en sectores de San Pedro y Lourdes por obras programadas. (Gemini/Generada con IA)







notas iaSUCCNFLCortes de luzCortes
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

